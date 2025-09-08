"Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé": la confesión de El Gran Wyoming sobre su jubilación

El Gran Wyoming estuvo a punto de jubilarse en 2020, pero la pandemia cambió sus planes. Tras veinte años en El Intermedio, confiesa que el deporte y el nuevo ritmo de vida le devolvieron la energía para seguir en televisión.

A sus 70 años, El Gran Wyoming acaba de inaugurar su vigésima temporada a cargo del programa más longevo y mítico de laSexta: El Intermedio. "El tío que más ha hablado en contra de dedicarle la vida a trabajar", tal y como destaca Gonzo en Salvados, sigue al pie del cañón. Sin embargo, el propio presentador admite que estuvo a punto de dar el paso... y que el COVID lo cambió todo.

"Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no, que no y se acabó. Y luego pues me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona. Y ya la oferta que me hicieron desapareció", recuerda Wyoming.

Para muchos de sus compañeros, la idea de verle marchar resulta impensable. "Yo no quiero que se jubile nunca", confiesa Thais Villas. Y es que la reportera, con la complicidad que solo ella tiene con él, no duda en recordarle lo que cambió durante aquellos meses: "Dejaste de salir tanto, dejaste de ir de acá para allá, dejaste los conciertos, empezaste a hacer deporte -que siempre se burlaba del resto que hacíamos deporte y nos decía: 'del deporte también se sale'-. Y se empezó a encontrar mejor. Acabó la pandemia, retomamos el programa y este señor era una persona nueva".

Ella misma le pidió que no se fuera, al menos, hasta la temporada número. Justo la que acaba de dar comienzo.

