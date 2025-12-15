"No me voy con la conciencia tranquila": el alcalde de Alcanar, Joan Roig se despide de sus vecinos tras anunciar su dimisión en Salvados

El alcalde de Alcanar, agotado tras años marcados por pandemias e inundaciones, se sincera ante Gonzo en Salvados. La entrevista culmina con una alerta por lluvias torrenciales y un anuncio inesperado: su dimisión, reflejo del desgaste ante su lucha contra los estragos que el cambio climático produce cada vez de manera más frecuente en su pueblo.

Después de pasear por Alcanar acompañado por su alcalde y por algunos de sus habitantes y presenciar una tensa asamblea en la que el alcalde ha anunciado a sus vecinos las drásticas medidas que un comité de expertos les recomienta tomar, Gonzo se sienta con Joan Roig para mantener una charla que cierra este reportaje de Salvados. Roig lleva siete años al frente del ayuntamiento, un periodo marcado por circunstancias extremas: la pandemia y cinco danas que han inundado el municipio de manera repetida, una detrás de otra, otoño tras otoño.

Las consecuencias de esos temporales no se limitan a los daños materiales. El desgaste emocional también es evidente en el edil, que confiesa sentirse exhausto en el programa de laSexta. "Al final, cuando la normalidad es una concatenación de catástrofes, la política municipal es una trituradora", dice con abatimiento. "He llegado ya a mi límite, psicológico y físico. La responsabilidad pública no anula la condición humana", añade.

La conversación se ve abruptamente interrumpida por una notificación que irrumpe en los teléfonos móviles de todos. Se trata de un aviso una alerta de Protección Civil, identifica Roig casi de inmediato. Y añade con preocupación: "Es porque esta noche va a pasar algo grave".

La alerta

Gonzo lee en voz alta el mensaje recibido: "Lluvias torrenciales esta madrugada y mañana por la mañana, especialmente en el litoral y prelitoral. Extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios y. Consulten la información meteorológica y de Tránsito antes de desplazamientos. Alerta de Protección Civil CCAT". Un mensaje especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en Alcanar,

El alcalde asiente con resignación. "Esa es nuestra realidad", afirma. Visiblemente afectado, continúa: "No tengo más fuerzas. La responsabilidad pública no anula la condición humana y se puede servir y sufrir al mismo tiempo. Y hace mucho tiempo que estoy sufriendo". Ante Gonzo, expone el peso que arrastra: "En mi cabeza, se suceden continuamente las imágenes que he ido viendo de mis vecinos, que son gente a la que quiero, con la que he compartido mi vida, con las casas destruidas, el proyecto vital destrozado. Con toda su vida al aire, pendiente de un hilo. Para mí, eso ya es inasumible".

Joan Roig dimite

Durante la entrevista, Joan Roig confirma públicamente que dejará el cargo. "Es por coherencia. Y porque pienso que es lo mejor para mi pueblo, para mi gente, para mis vecinos y vecinas., con perspectivas nuevas y, sobre todo, con el empuje que hace falta para encarar esa época que nos viene a los pueblos del litoral, que es, créeme, va a ser durísima", argumenta.

Su diagnóstico sobre lo que está por venir no deja lugar a dudas: "El futuro de Alcanar es un futuro que estará marcado por el cambio climático. Somos un pueblo que vamos a vivir durante las próximas décadas totalmente focalizados en protegernos de lo que nos viene. Y, créeme, nos viene algo muy grave, muy grave".

Antes de despedirse, Gonzo le lanza una última pregunta: "¿Te vas con la conciencia tranquila?". La respuesta es honesta y dura: "Francamente, no. Tendría que haber ejecutado muchas más acciones para paliar los efectos de este cambio climático".

Una cartela final pone el punto y final al programa y a su etapa política: Joan Roig ha dejado la alcaldía de Alcanar y ha optado por reincorporarse al ámbito educativo como profesor de instituto.

