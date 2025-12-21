El Gran Wyoming, sobre su pasado: "Me separé de la madre de mis hijos, ellos se vinieron conmigo y yo no llevaba bien hacer de policía"

En el primer programa de la última temporada de Salvados, Gonzo y El Gran Wyoming se reencontraban después de que el reportero abandonara El Intermedio. El presentador se sinceraba al hablar de su vida con su gran amigo.

El Gran Wyoming fue el invitado de honor con el que arrancó la 22ª temporada de Salvados que ahora acaba de llegar a su fin. El presentador es un referente histórico de la televisión de nuestro país y pronto cumplirá 20 años al frente de El Intermedio, el programa más longevo de laSexta. Con motivo de tal ocasión, Gonzo le entrevistaba en este reportaje en el que hacía un repaso por su vida personal y profesional y se sinceraba acerca de esta última como nunca antes delante de las cámaras de televisión.

Chechu y Fernando

Tras los platós de televisión, los focos y las cámaras, Gonzo y Wyoming se quitaron el disfraz para ser Fernando y Chechu; dos amigos que conversaban en una mesa de bar sobre la vida, la familia y los hijos. El aclamado reportero, que saltó a la fama gracias a El Intermedio, volvía a encontrarse con quien fuera su jefe.

Durante la conversación, Wyoming reconocía que la carga informativa diaria ha erosionado parte de su sentido del humor y reivindicaba el papel singular de El Intermedio en la parrilla televisiva. "Somos la puta aldea de Astérix en la programación".

Pese a sus 70 años, Wyoming no contemplaba una jubilación inmediata, aunque admitía sentir más cerca el momento de retirarse. Reflexionaba también sobre su trayectoria, los boicots políticos sufridos y su defensa constante de la independencia frente al poder y expresaba su temor -personal y profesional- por el auge de la extrema derecha.

Los hijos y la familia

Uno de los momentos más íntimos de esta conversación llegaba de la mano de una pregunta sobre la familia: "¿A los 70 años uno reflexiona sobre cómo ha funcionado como padre? (...) Por el trabajo, por la vida, igual no estabas tan presente como otros padres en la vida de sus hijos", ponía sobre la mesa Gonzo.

Wyoming reconocía que hubo una época en la que llegó a tener "mala conciencia" y explicaba que tras separarse de la madre de sus hijos, estos se fueron a vivir con él. "Yo no soy una persona que tenga mucha paciencia", reconocía para después subrayar que "no llevaba bien el papel de policía" con sus hijos.

Por suerte, contaba, pertenece a una generación en la que sus hijos son "más o menos" de su "onda" y "no existe conflicto generacional".

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.