Teresa Rodríguez, sobre el papel de Sumar en el Gobierno: "Si estás con el PSOE tienes que tragarte los sapos y decir que están buenos"

Gonzo le recuerda a Teresa Rodríguez que Sumar está en el Gobierno después de que ella asegure que el lema del 15M "no nos representan" sigue vigente en la actualidad.

La comparación entre las actuales protestas y el 15M lleva a Gonzo y a Teresa Rodríguez a hablar también de qué ocurrió con las fuerzas políticas que nacieron de aquel movimiento.

Gonzo le recuerda a Teresa Rodríguez tres lemas del 15M y le pregunta si todavía siguen vigentes hoy en día. El primero de ellos es "No nos representan". "Claro que no, están gobernando para los fondos buitre, los fondos de inversión y la Patronal", responde sin dudar. "Claro que no nos representan, porque cuando llegan al poder, los poderes económico, mediático y fáctico son quienes mandan más que la gente que vote", insiste. Y, a su juicio, en el tema de la vivienda ocurre con mucha más nitidez.

Gonzo le recuerda que ahora mismo en el Ejecutivo hay personas que vienen de aquel 15M. "Si no, no creo que hubiese existido Sumar y ahora está dentro del Gobierno. ¿Y no nos representa?", le plantea. Rodríguez cuestiona la entrada de la izquierda alternativa en gobiernos liderados por el PSOE.

Su crítica alcanza directamente a Sumar y a la dinámica del Ejecutivo. "Tú te metes a gobernar con el PSOE y te tienes que tragar los sapos y decir que están buenos, que lo que estamos haciendo es estupendo y que se acabó con la precariedad en España, como dijeron con la reforma laboral de Yolanda Díaz o que con estos dos decretos se va a acabar con el problema de la vivienda", sostiene.

Para Rodríguez, el problema es que formar parte del Gobierno obliga a asumir también decisiones con las que las fuerzas de izquierda pueden no estar de acuerdo. El PSOE, considera, tiene capacidad para apropiarse de los logros compartidos y hacer a sus socios partícipes de sus contradicciones, como dice en un momento posterior de la entrevista.

Rodríguez pone sobre la mesa que antiguos cargos de Pedro Sánchez han sido directivos de asociaciones vinculadas a fondos de inversión como Blackstone. "Por supuesto que el PSOE forma parte del sistema y del poder económico. Por eso, creo que es un error gobernar con ellos, pero si vas a hacerlo, al menos pon sobre la mesa las contradicciones que tienes con el PSOE. Lo que pasa es que eso es problemático, porque a la gente tampoco le gusta el ruido".

Los otros lemas del 15M que siguen vigentes

Gonzo lanza otro lema: "No hay pan para tanto chorizo". Rodríguez cree que, efectivamente, "no hay pan" por lo cara que está la vida y los "salarios miserables". "Lo de tanto chorizo es lo de toda la vida: sigue habiendo corrupción y sigue sin haber mecanismos para evitarla a tiempo", apunta.

El último de los tres lemas, que hoy aparece en una placa de la acampada de Sol en homenaje al 15M es "dormíamos, despertamos". Ese también vale para hoy en día, comenta Rodríguez. La coportavoz de Adelante Andalucía cree que los mensajes de la extrema derecha están calando "en la población, en los institutos, en los barrios, en los chavales y en los trabajadores". "Ahora despertamos de esa pesadilla y nos damos cuenta de que no somos tan malos y de que hay futuro", afirma.

En 2011, cuando surgió el 15M, recuerda Gonzo, estábamos inmersos en una crisis económica mundial. Ahora, España es una de las economías más potentes de Europa. "Sin embargo, la gente vuelve a estallar", destaca el periodista. "¿La solución es más fácil o más difícil?", pregunta a Teresa Rodríguez.

"Las soluciones son ahora más fáciles que en 2011. No tenemos una situación tan dura de deuda pública, hay más capacidad de inversión por parte del Gobierno, la cuestión del empleo está mejor que en 2011, por tanto, podemos, en vez de seguir transfiriendo rentas a las clases altas, empezar a repartir esa recuperación entre la gente trabajadora", asegura ella.

También señala que, al menos en teoría, hay más dinero que en 2011 para invertir en vivienda pública de alquiler social y hacerlo con criterios de estabilidad, "para que sean siempre asequibles y no para que dentro de cinco años entren en la bolsa de la especulación inmobiliaria".

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