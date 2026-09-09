"Me va a mirar y va a decir que soy el hijoputa que mató a su familia": una víctima y un terrorista de ETA se encuentran cara a cara en Salvados

El exmiembro de ETA José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', envió una carta a Fernando Garrido pidiéndole perdón por matar a su padre, su madre y su hermano. El domingo, en Salvados, ambos se encuentran cara a cara.

Han pasado 40 años, pero el tiempo parece haberse detenido.

"Yo a este hombre, lo que más quiero hacer, es mirarle a los ojos y pedirle perdón". Con estas palabras, el exetarra José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', se sincera en el adelanto del próximo programa de Salvados, que lleva por título 'El encuentro'. Frente a él se sentará Fernando Garrido, cuyo padre, madre y hermano fueron asesinados por ETA en 1986. Latasa fue uno de los integrantes del comando que participó en el triple asesinato.

Ahora, cuatro décadas después, el único hijo superviviente de la familia se encuentra con el hombre que participó en el crimen. El hombre que le arrebató a su familia con una bomba. Gonzo es el motor de este impactante cara a cara.

"Me va a tener de frente, me va a mirar a los ojos y va a decir: 'este es el hijo de puta que mató a mi familia'", pronostica el terrorista arrepentido, antes de producirse el encuentro. En los años 90, Latasa ya se había puesto en contacto con Garrido para escribirle una carta en la que le pedía disculpas por su responsabilidad en la muerte de su familia.

"Voy a ver qué me cuentan. Quieras que no, esto es algo muy excepcional, muy fuerte. Te revuelve todo... Cuesta", reconoce Fernando al presentador antes de encontrarse con Latasa. Minutos después, le dará la mano a quien le arrebató todo lo que tenía.

Este domingo, el terrorista arrepentido y una de sus víctimas se encontrarán cara a cara en un programa histórico.

Este domingo, en laSexta, Salvados: 'El encuentro'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.