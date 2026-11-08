Emilio Delgado da la vuelta al lema de "la libertad" de Ayuso en la huelga del 11N: "Libertad no es quedarte a vivir con tus padres hasta los 45"

Emilio Delgado confirma en Salvados que participará en la huelga del 11 de noviembre y en los piquetes. El candidato de Frente Amplio por Madrid carga contra la política de vivienda de Ayuso y cuestiona su concepto de libertad.

Emilio Delgado tiene claro que estará en las calles el próximo 11 de noviembre. El candidato de Frente Amplio por Madrid confirma en Salvados que participará tanto en la huelga como en los piquetes. "No es mi trabajo, pero es lo que he hecho siempre. Cada vez que ha habido una huelga, he estado", señala.

Gonzo le plantea una aparente contradicción política: Sumar (integrada también en Frente Amplio) también ha respaldado la convocatoria de huelga a pesar de gobernar en coalición con el PSOE. "Llaman a una huelga contra el Gobierno del que han formado parte. ¿Esto cómo se explica?", quiere saber el presentador.

Delgado explica que hay otros centros de poder aparte del Gobierno que, a su juicio, intervienen en las condiciones de vida de los ciudadano. "No es una huelga contra el Gobierno, sino contra el poder", responde.

"Quien define las reglas de juego no es solo el Gobierno y el poder no es solo el Gobierno. El Gobierno es poder. Es una parte del poder. Es la parte del poder que los ciudadanos eligen votando. Pero el poder no acaba ahí", explica. Así, Delgado pone el foco en los grandes propietarios y los sectores económicos que considera responsables de las dificultades de acceso a la vivienda, como "los grandes acaparadores de vivienda", "los grandes 'pisotenientes" o "el poder económico, financiero y mediático".

La huelga como herramienta para combatir la especulación inmobiliaria

Delgado cree que la movilización debe servir para situar la crisis de la vivienda en el centro del debate y reforzar la idea de que disponer de un hogar es un derecho y que esa ya es una de las primeras grandes victorias conseguidas, a pesar de que Gonzo ponga en cuestión la capacidad real de la huelga para influir en "el poder que no se vota".

Para ilustrar su argumento, el político madrileño recurre a un episodio histórico de Madrid conocido como "La guerra del pan" estableciendo un paralelismo entre aquella situación y el actual mercado inmobiliario. "Los mismos que especulaban con el pan, que es algo básico para llenar la mesa, están especulando hoy con la vivienda, que es algo básico para tener un techo", afirma. Delgado recuerda que la presión vecinal consiguió entonces frenar los intereses especulativos y defiende que ahora es necesario que ocurra algo parecido.

"Lo que no es de recibo es dejar esto en manos del mercado cuando el mercado está condenando a millones de personas a no tener techo y a que la vivienda sea, en lugar de un derecho, el principal factor de exclusión social en este país", advierte.

Delgado responsabiliza a la Comunidad de Madrid de frenar la vivienda pública

Emilio Delgado defiende que las comunidades tienen una responsabilidad determinante y dirige sus críticas especialmente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según denuncia, el parque público de viviendas permanece en niveles similares a los de hace dos décadas pese al impresionante crecimiento demográfico experimentado por toda la comunidad de Madrid.

"Eso no es una casualidad, es un intento explícito de estrangular la oferta pública de vivienda para que toda la gente tenga que ir a un mercado privado, y ahí no hay libertad", sostiene. "Que no nos vendan libertad cuando la libertad consiste en decidir si te quedas con tus padres hasta los 45 años o acudes a un mercado privado prohibitivo", comenta, en una crítica directa al conocido lema de la presidenta madrileña de "comunismo o libertad".

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