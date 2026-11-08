Emilio Delgado (Frente Amplio) tiene "ganas de tener delante" a Abascal si llega al Congreso: "Tiene menos vida laboral que Tarzán"

Emilio Delgado anticipa en Salvados sus posibles futuros enfrentamientos en el Congreso, señala a Cayetana Álvarez de Toledo y Santiago Abascal y critica que dirigentes de Vox den lecciones de esfuerzo pese a su escasa trayectoria laboral previa.

Emilio Delgado ya piensa en algunos de los enfrentamientos políticos que podría protagonizar si consigue llegar al Congreso de los Diputados. El candidato de Frente Amplio por Madrid asegura en Salvados que no cree que vaya a aburrirse en la Cámara Baja y señala directamente a Cayetana Álvarez de Toledo y Santiago Abascal entre los dirigentes con los que tiene asuntos pendientes.

El programa de laSexta tira de hemeroteca para poner sobre la mesa unas recientes palabras del político madrileño sobre Isabel Díaz Ayuso tras haber tachado de "mafia" a los profesores por la huelga de educación. "Lo mismo sacan una caja de tizas que un cóctel molotov de la mochila", decía Delgado en su intervención en la Asamblea de Madrid.

"Habría que buscar alguien que dé ejemplo a los chiquillos. Alguien como la señora Ayuso, que es un ejemplo de respeto, de buena educación, de mesura y tengo que decirlo: también de sobriedad, de sobriedad", añadía con ironía.

Gonzo le recuerda en esta entrevista los enfrentamientos que ambos protagonizaron durante su etapa en la Asamblea de Madrid y le pregunta si echará de menos a la presidenta cuando ya no tenga que enfrentarse a ella. "Tengo la intuición de que no me aburriré en el Congreso", señala él.

"Tengo ganas de decirle un par de cosas a Cayetana Álvarez de Toledo", reconoce. "Resulta curioso que quienes vienen de una tradición ideológica que se opuso a la llegada de la democracia en este país nos expliquen a los demás cuál es el precio de la democracia", afirma.

Pero si hay otro político al que Delgado tiene especialmente ganas de enfrentarse es Santiago Abascal. El diputado considera que el líder de Vox tendrá que dar muchas explicaciones y critica que sus dirigentes pretendan dar lecciones de vida y esfuerzo a los ciudadanos.

"¿Cómo es posible que estos señoritos de Vox le digan a la gente cómo tiene que vivir?", pregunta. "No habla del valor del esfuerzo gente que tiene menos vida laboral que Tarzán, gente que no se ha destacado por ninguna actividad que no sea la política, pero que se permiten el lujo de dar lecciones a los demás y de señalar con el dedo". Gonzo le pregunta si se atreverá a pronunciar esa frase directamente en el Congreso cuando tenga a Abascal delante. Delgado no descarta hacerlo: "Posiblemente, sí. Si hay que decírselo, se lo diré".

El candidato también tiene palabras para Miguel Tellado, al que acusa de contribuir a deteriorar la convivencia y el debate público y "generar veneno cada vez que habla".

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