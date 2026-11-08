Gonzo reprocha a Emilio Delgado que hable "como si su formación no estuviese en el Gobierno" tras oír su opinión sobre la desigualdad en España

Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio, defiende que la inseguridad y la desigualdad tienen raíces estructurales, pero Gonzo le recuerda que Sumar también está en el Gobierno.

El candidato de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, es de barrio. Creció en Vallecas y en Móstoles. Por eso, asegura que sabe bien de lo que habla cuando dice que "hay barrios donde hay niños que no pueden bajar a la calle porque hay movidas", tal y como dijo en el famoso acto que dio con Gabriel Rufián hace ya unos meses cuando aún veían como algo posible la unión de las izquierdas.

A su juicio, la izquierda comete un error cuando permite que la derecha monopolice este debate. "Cuando alguien vive en un barrio así y solo oye hablar de seguridad a la derecha, siente que a la izquierda no le preocupa su seguridad y no podemos permitirnos ese lujo", señalaba entontes y también ahora en Salvados.

El candidato matiza que España es un país seguro, pero reconoce que existen zonas concretas en las que hay más problemas. "Y si hay inseguridad en esos barrios, seguramente no tenga que ver con el origen de nadie, sino con la reproducción de una desigualdad de décadas", defiende. "Lo que está sobrerrepresentado en las cárceles son los códigos postales de barrios que llevan décadas de abandono y que eran los mismos antes de que llegara la población migrante", afirma.

El periodista le pregunta por qué la inseguridad se ha convertido en un tema tabú para la izquierda y Delgado insiste en que hablar de ella no significa asumir los planteamientos de la derecha. "No hay que regalarle ningún marco a la derecha. Cuando nosotros hablamos de igualdad, entra también la seguridad dentro de ese concepto", sostiene.

"El mismo derecho a sentirse seguro tiene alguien que viva en Vallecas o en Móstoles que alguien que viva en La Moraleja. Es un principio básico para mí", defiende.

La desigualdad territorial, la concentración de las rentas bajas en determinados barrios y la falta de servicios públicos contribuyen a generar situaciones de vulnerabilidad, asegura.

Delgado acusa a la derecha de vincular inmigración e inseguridad

"Los mismos que fomentan políticas que generan desigualdad, que es el origen de la delincuencia, luego van a señalar al migrante", afirma, culpando a la extrema derecha de ello. "No podemos dejar hablando solamente a la extrema derecha de ese tema, tenemos que entrar para explicar que la inseguridad no es solo un problema de delincuencia, que es un problema mucho más amplio y que no caben solo respuestas policiales", recalca.

En cuanto a la inmigración, defiende que la integración debe construirse desde la igualdad de derechos y obligaciones: "En este país hay mucha gente que quiere trabajadores sin derechos y empresarios sin obligaciones", sentencia.

El diputado asegura que en Móstoles no existe el problema de integración que algunos vecinos trasladan a las cámaras del programa de laSexta y atribuye parte de esa preocupación a los mensajes difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

"Hay mucha gente metiendo mucho dinero y muchos esfuerzos para que se produzca esa asociación, pero es una asociación absolutamente mezquina", señala sobre la vinculación entre inmigración e inseguridad.

Gonzo le recuerda que Sumar también gobierna

"Perdón, pero habla como si su formación no estuviese en el Gobierno del país", le echa en cara Gonzo en este punto de la entrevista. Delgado responde poniendo el foco en el reparto de competencias entre administraciones. Defiende que buena parte de las políticas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, como la sanidad, la educación o la vivienda, dependen de las comunidades autónomas.

Finalmente, Delgado vuelve a responsabilizar a las comunidades autónomas de buena parte de los problemas relacionados con los servicios públicos. "En Madrid se perdonan miles de millones de euros cada año a las rentas más altas a través de la exención de los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones. Miles de millones de euros que no van a parar a servicios públicos", concluye.

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