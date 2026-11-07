Rufián: "Me preocupa que a Ayuso le da votos llamar 'mafia' a unos profesores que piden dignificar su puesto de trabajo"

"Nuestros hijos pasan más tiempo en un aula que en nuestras casas", ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso, quien ha lamentado el "malismo" de quienes se "dedican a vender maldad absoluta", como "Ayuso, Milei o Trump".

"¿Cómo explica usted la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid que criminaliza a los profesores? El otro día Díaz Ayuso llamó 'mafia' a los profesores que se están manifestando", ha señalado José Yélamo, a lo que Gabriel Rufián ha respondido que eso "le da votos".

"A mí lo que me preocupa es que le da votos. Hay un 'malismo', hay gente que se dedica a vender maldad absoluta, como Ayuso, Milei o Trump, y la gente les vota", ha manifestado el portavoz de ERC en el Congreso, quien ha insistido en que eso le "preocupa".

Así, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid llame "mafia" a los profesores. "Nuestros hijos pasan más tiempo en un aula que en nuestras casas. Llama 'mafia' a profesores que piden dignificar su puesto de trabajo, y a mí lo que me preocupa es que al final Ayuso diciendo esto gana y me parece a la vez motivo de reflexión", ha expresado.

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