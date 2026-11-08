Emilio Delgado habla de "inseguridad": "El mismo derecho a sentirse seguro tiene quien vive en Vallecas que quien vive en La Moraleja"

El candidato de Frente Amplio por Madrid sostiene que la izquierda debe hablar de inseguridad sin asumir los marcos de la derecha y reivindica que los vecinos de barrios populares tengan la misma protección que quienes viven en zonas acomodadas.

"Creo que hay barrios donde hay niños que no pueden bajar a la calle porque hay movidas. Sí. Yo he vivido en barrios así y quien diga que eso no es así es porque nunca ha vivido en un barrio así". Así de claro hablaba Emilio Delgado en el famoso acto que hizo con Gabriel Rufián. El candidato de Frente Amplio por Madrid defendía que la izquierda no puede renunciar a hablar de ello: "Cuando alguien vive en un barrio así y solo oye hablar de seguridad a la derecha, siente que a la izquierda no le preocupa su seguridad y no podemos permitirnos ese lujo". Hoy, en Salvados se reafirma en sus palabras cuando habla de uno de los temas considerados "tabú" para la izquierda: la seguridad.

Aunque piensa que España es un país seguro, reconoce que hay zonas concretas en las que existe una mayor inseguridad. "Y si hay inseguridad en esos barrios, seguramente no tenga que ver con el origen de nadie, sino con la reproducción de una desigualdad de décadas", defiende. "Lo que está sobrerrepresentado en las cárceles son los códigos postales de barrios que llevan décadas de abandono y que eran los mismos antes de que llegara la población migrante", señala.

Y es que Delgado cree que para hablar de inseguridad no es necesario asumir los planteamientos de la derecha. "No hay que regalarle ningún marco a la derecha y que, cuando nosotros hablamos de igualdad, entra también la seguridad dentro de ese concepto", defiende. "El mismo derecho a sentirse seguro tiene alguien que viva en Vallecas o en Móstoles que alguien que viva en La Moraleja. Es un principio básico para mí", añade.

Delgado explica que la desigualdad territorial, la concentración de las rentas bajas en determinados barrios y la falta de servicios públicos contribuyen a generar situaciones de vulnerabilidad. Pone como ejemplo a los niños que salen del colegio, vuelven solos a casa, tienen que prepararse la comida y pasan el resto de la tarde en el parque. "Eso no lo vamos a ver en el barrio de Abascal. Eso lo vemos en determinados barrios de Madrid", señala.

El político madrileño acusa a la extrema derecha de aprovecharse de la sensación de inseguridad y de culpar después a la población migrante como responsable de un problema que, según su análisis, tiene raíces mucho más profundas. "Los mismos que fomentan políticas que generan desigualdad, que es el origen de la delincuencia, luego van a señalar al migrante", afirma.

Delgado insiste en que la respuesta no puede limitarse a incrementar la presencia policial. A su juicio, es necesario hablar también de renta, prevención y protección comunitaria. En cuanto a la inmigración, pone como ejemplo el colegio público de su hijo, donde asegura que observa una convivencia normalizada entre los niños. "Lo que hay que proporcionar es la condición de ciudadanía y eso implica derechos y obligaciones", afirma.

También critica a quienes pretenden que los trabajadores migrantes contribuyan al desarrollo económico del país sin acceder a los mismos servicios que el resto de la población. "En este país hay mucha gente que quiere trabajadores sin derechos y empresarios sin obligaciones", sentencia.

El diputado asegura que en Móstoles no existe el problema de integración que algunos vecinos trasladan y atribuye parte de esa preocupación a los mensajes difundidos en redes sociales y medios de comunicación. "Hay mucha gente metiendo mucho dinero y muchos esfuerzos para que se produzca esa asociación, que es absolutamente mezquina", señala sobre la vinculación entre inmigración e inseguridad.

"En Madrid se perdonan miles de millones de euros cada año a las rentas más altas a través de la exención de los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones. Miles de millones de euros que no van a parar a servicios públicos", concluye.

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