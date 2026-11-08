"No le puedes decir a nadie cómo vivir su masculinidad": Emilio Delgado cree que "la izquierda ha perdido de vista a los hombres jóvenes"

"No le puedes decir a nadie cómo vivir su masculinidad. Si tú respetas otras identidades sexuales o de género, me parece fantástico lo que te guste. Si te gusta el deporte, si te gusta ver 'Rambo' o lo que sea", afirma Emilio Delgado en Salvados.

En estas elecciones, tal y como le recuerda Gonzo a Emilio Delgado, el entrevistado de hoy de Salvados, votarán por primera vez 1.600.000 personas jóvenes. "¿Entiende que hoy en día la rebeldía se asocie a la extrema derecha?", pregunta el periodista al candidato por Madrid de Frente Amplio. "Puedo entenderlo, pero no lo comparto", responde Delgado.

Para él, "la rebeldía contra las élites no es la rebeldía contra el único poder que elige la gente votando, que es el poder del Estado". "La rebeldía debería ir dirigida contra esas élites tecnológicas, financieras y económicas que tienen mucho poder, que no se presentan a las elecciones, pero que están determinando cómo vamos a vivir", explica.

También señala la influencia de los mensajes difundidos en las redes sociales y menciona expresamente a Elon Musk, acusándole a él y a otros 'tecnoligarcas' de verter "veneno sistemáticamente" para influir en "una determinada mentalidad".

Pero no todo es desesperanza. También quiere recordar que hay una parte importante de la juventud que se moviliza por cuestiones sociales, como las que hemos vivido recientemente por el acceso a la vivienda, los servicios públicos, la educación y la sanidad.

Sin embargo, cree que "es posible que la izquierda haya perdido de vista a los hombres jóvenes". "Creo que se trata de plantear, por ejemplo, la batalla de la masculinidad. No le puedes decir a nadie cómo vivir su masculinidad", señala.

"Si tú respetas otras identidades sexuales o de género, me parece fantástico lo que te guste. Si te gusta el deporte, si te gusta ver 'Rambo' o lo que sea", añade. En su opinión, "juzgar menos ayuda a generar vínculos que permiten después hablar de otras cosas".

Según Delgado, "hay hombres que necesitan una atención específica, que sufren procesos de divorcio, que sufren más accidentes laborales, más suicidios y que necesitan un abordaje específico". "Plantear eso creo que no va en detrimento de nadie", insiste.

El candidato de Frente Amplio cree que" no se trata tanto de hacer una competición de identidades como de que la identidad no importe".

*Vuelve a ver 'Salvados: Emilio Delgado, diputado de barrio' en atresplayer.

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