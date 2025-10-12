El documento interno de Goodyear que encuentra la viuda del camionero francés da un vuelco al caso: "Todos creían hasta entonces que me había vuelto loca"

Sophie Rollet, viuda de un camionero francés que murió en un accidente en el que estuvo presente un neumático Goodyear, investiga de manera incansable para descubrir la verdad de lo que le ocurrió a Jean Paul. Lo que ha descubierto ha llevado a la multinacional ante los tribunales franceses.

Hace más de diez años, numerosos camiones en distintos países europeos comenzaron a sufrir reventones de neumáticos que acabaron en graves accidentes, algunos de ellos mortales. Nadie había establecido una conexión entre los casos, pero Sophie Rollet, viuda de un camionero fallecido en Francia, decidió investigar por su cuenta y descubrió un elemento común: los neumáticos Goodyear.

En el reportaje de hoy de Salvados, Gonzo charla con Sophie, que comparte todo lo que ha descubierto tras años de una incansable búsqueda de justicia. Su investigación ha llevado a la multinacional ante los tribunales franceses y ha reabierto el debate sobre si la empresa era consciente de los defectos de esos neumáticos y decidió ocultarlos.

El programa incluye además el testimonio de Thierry de Lestrade, autor del documental 'Sophie Rollet contre Goodyear', en el que participa la propia viuda. Es él quien relata al principio de este reportaje los detalles del trágico accidente.

"Jean Paul Rollet tuvo mala suerte", asegura. Según cuenta, Rollet conducía su camión por la autopista a las nueve de la mañana cuando, en el sentido contrario, otro vehículo sufrió el reventón de un neumático. "Y, de repente, el camión desvió a su izquierda brutalmente, cruzó la línea central y chocó con el camión de Jean Paul Rollet", añade.

Ambos conductores murieron en el acto. "La causa del accidente era un neumático Goodyear Marathon LHS 2", destaca. Ese mismo modelo provocaría, apenas dos meses después en España, el siniestro de Antonio Montoya, otro de los protagonistas de este reportaje. Con el tiempo, descubrirían que aquel neumático estaría presente en decenas -si no cientos- de accidentes de camiones en toda Europa.

Las investigaciones de Sophie

"¿Qué hizo Sophie cuando confirmó que había tres casos distintos del mismo neumático en Francia?", pregunta Gonzo a Thierry. "Seguir investigando", responde. "Y descubrió un documento interno que cambia todo el caso", desvela.

"Era un documento en idioma checo que estaba en un programa de satisfacción del cliente. Estaba en checo, pero también en francés, en alemán... Y Sophie dijo que estaba en toda Europa. Solo estaba destinado a profesionales, a comerciales de Goodyear. Aquí es donde el caso se pone muy grave", cuenta De Lestrade.

A su juicio, el documento no dejaba dudas: el producto estaba defectuoso. En ese caso, la compañía debería haber realizado una retirada general con una "noción de urgencia, de seguridad". "Y Goodyear no hizo esta retirada del producto, porque en una retirada del producto tiene que hacer publicidad y Goodyear quería ser discreto", asegura.

La "campaña de satisfacción" consistió en regalar un neumático nuevo a cambio del neumático 'Marathon'. Pero de ello, cuentan, nadie sabía nada, a no ser que se llevara el camión a un taller que comercializara productos de Goodyear. A las empresas de transporte nunca les llegó esa información. De hecho, en ese documento no reconocen que los neumáticos sean defectuosos, sino que este cambio es solo por precaución.

"Cuando yo encuentro estos documentos en checo, me da un argumento suficientemente fuerte para seguir investigando accidentes", cuenta Sophie Rollet. "Todos creían hasta entonces que me había vuelto loca", afirma.

Hubo mucha gente que le había dicho hasta entonces que no estaba equilibrada, que el hecho de haberse quedado viuda la había llevado a la desesperación por buscar a los responsables de la muerte de su marido y que estaba relacionando cosas que no necesariamente estaban conectadas para poder aceptar el fallecimiento de Jean Paul. "Pero ahora tenemos un documento oficial que respalda mi investigación", sentencia.