Thais Villas desvela el motivo por el que Wyoming, "el tío que más ha hablado en contra de dedicar la vida a trabajar", no se jubila

"¿Por qué crees que no se quiere jubilar con 70 años el tío que más ha hablado en contra de dedicarle la vida a trabajar?", pregunta Gonzo a Thais Villas acerca de El Gran Wyoming. "Yo no quiero que se jubile nunca", confiesa ella.

Tras cuarenta años en televisión y veinte años en El Intermedio, muchos son los que hablan de la posible e inminente jubilación de El Gran Wyoming, aunque esta es una idea que a Thais Villas no le gusta demasiado. "Cuando cumplimos 18 años yo le dije: 'A ver, el año que viene, que hacemos 19, ni se te ocurra dejarlo. Tienes que dejarlo como mínimo a los 20. ¿Qué mierda de número es el 19?'", cuenta la reportera a Gonzo en este programa tan especial de Salvados.

Y sí, esta es la temporada número 20 de El Intermedio y ahí sigue "el tío que más ha hablado en contra de dedicarle la vida a trabajar". "Yo no quiero que se jubile nunca", bromea en serio Thais. "¿Cómo lo ves este año? ¿Aguanta toda la temporada?", quiere saber el exreportero del programa más longevo de laSexta. "Yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que en la pandemia, el año 2020 fue un punto de inflexión en su vida".

Thais habla ahora directamente con 'el jefe' de la manera en la que solo ella le habla: "Dejaste de salir tanto, dejaste de ir de acá para allá, dejaste los conciertos, empezaste a hacer deporte -que siempre se burlaba del resto que hacíamos deporte y nos decía: 'del deporte también se sale'. Y se empezó a encontrar mejor. Acabó la pandemia, retomamos el programa y este señor era una persona nueva", cuenta.

Pero justo antes, la situación era muy diferente. En 2019 ya iba diciendo que iba a jubilarse y de hecho, llegó a hacerlo... pero nadie pudo verlo. "Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no, que no y se acabó. Y luego pues me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona. Y ya la oferta que me hicieron desapareció", cuenta Wyoming entre risas.

