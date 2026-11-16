Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves en Shenzhen (China)

¿Por qué es importante? La delegación de Washington tratará de impulsar durante el encuentro trilateral conversaciones sobre la guerra en Irán y la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de China ha confirmado que el presidente Xi Jinping celebrará una cumbre trilateral con Vladimir Putin y Donald Trump el jueves 19 de noviembre en Shenzhen. La reunión se llevará a cabo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según la Casa Blanca, el enfoque principal de la cumbre será la no proliferación y la reducción de armas nucleares, con la posibilidad de un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración del tratado Nuevo START en 2026. Además, se espera que se discutan temas como la guerra en Irán y la crisis energética del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de China ha confirmado este lunes que el presidente chino, Xi Jinping, celebrará una cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

"El 19 de noviembre, el presidente Xi Jinping celebrará la Cumbre China-Rusia-Estados Unidos con el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald J. Trump en Shenzhen", ha anunciado en un breve comunicado un portavoz de la cartera diplomática china.

La reunión entre los mandatarios de las tres principales potencias nucleares del planeta tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge esta localidad del sur de China.

Según adelantó la Casa Blanca este sábado, la cita estará centrada en la no proliferación y la reducción de armas nucleares, un asunto sobre el que Trump ha sugerido que podría alcanzarse un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START --último pacto bilateral vigente entre Washington y Moscú-- y en medio de la modernización del arsenal nuclear chino.

Asimismo, fuentes de la Administración estadounidense apuntaron a que la delegación de Washington tratará de impulsar durante el encuentro trilateral conversaciones sobre la guerra en Irán y la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, si bien descartan previsiblemente que se aborde el conflicto en Ucrania.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido