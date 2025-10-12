Así quedó el camión que llevaba Montoya tras el accidente provocado por un neumático Goodyear: "Nunca había visto un reventón así"

Juan Gallardo, excamionero y propietario de la empresa de transportes a la que pertenece Antonio Montoya -el transportista que sufrió un accidente por el reventón de una rueda Goodyear-, cuenta en Salvados cómo fue el siniestro y cuáles fueron sus sospechas desde que vio el estado del neumático.

"Eso fue el lunes, el viernes iba con otro camión de Juan Gallardo para Madrid", cuenta Antonio Montoya en este programa de Salvados. El transportista acababa de sufrir un grave accidente, del que afortunadamente salió ileso, provocado, insiste él, por el reventón de un neumático Goodyear.

La misma rueda que semanas antes había reventado en otro camión en Francia y que acabaría provocando el siniestro en el que falleció Jean Paul Rollet. La incansable investigación de su viuda acabaría desvelando, casi una década más tarde, la supuesta conexión entre este tipo específico de neumáticos y decenas de accidentes en toda Europa. Tanto es así que la multinacional norteamericana fue imputada ante un juez en Francia, en mayo de 2025, por homicidio involuntario y engaño agravado.

"Vamos a ver, es mi trabajo. Y en mi casa hay que comer. En mi casa tienen que comer. Y las letras hay que pagarlas. Porque me dijo Juan (Gallardo) de ir al médico, que si un psicólogo y le dije que no. Yo me sacudí. No me pasó nada. El susto. Pero la ruina le vino a mi jefe, que era autónomo", le asegura Montoya a Gonzo. Su jefe, Juan Gallardo, fue el único empresario español que llevó a juicio a Goodyear en nuestro país.

Juan Gallardo: "Ese reventón no lo había visto nunca"

Gallardo narra en el programa de laSexta que montó la empresa de transportes porque no soportaba más el trabajo de camionero. Tras unos años al frente, recibió la noticia de que uno de sus empleados había sufrido un accidente. "Me llamó mi hijo y me dijo que lo había llamado Antonio, que había volcado en la A-92, en el kilómetro 78. Reventó una goma, la misma goma: la Goodyear", rememora.

Rápidamente cogió su coche para personarse en el lugar de los hechos y descubrió que el camión se había llevado 100 metros de valla. Por suerte y para su alivio, Antonio estaba ileso. "Nada. Pom. Pom, al suelo", le dijo cuando llegó. "Y era un reventón raro, porque era un reventón como si la goma la cortara.. Como si tú la llegaras a cortar así", dice mientras hace un gesto de un corte transversal.

"Yo he reventado muchas gomas, porque antes se reventaban muchas gomas. Lateralmente. Esta, no. Esta reventó al corte. De lado a lado. Que yo ese reventón no lo había visto nunca. Porque eso estaba como si lo hubieran cortado antes así. Entera. Una boca. Como un camaleón con la boca abierta, así estaba la goma. Daba hasta miedo de ver la goma", intenta explicar, aunque aún hoy en día él no llega a comprender cómo sucedió aquello. Montoya iba a la velocidad permitida, 90 km/h, por una carretera en muy buen estado y limpia. "Pero, vamos, yo supe desde el primer momento que era un reventón. Como para no saberlo. Me levantó del asiento", cuenta a Gonzo el camionero.

Gallardo demandó a Goodyear y perdió. Tuvo que pagar costas judiciales y Goodyear le ofreció una rebaja, a cambio de no decir nada, cuenta él en este reportaje. El reventón le arruinó y pasó años medicado. El caso parecía un accidente más y podría ser que no lo fuera en absoluto.

