Así resume un hombre de barrio rico sus vacaciones en un hotel de 500 euros la noche en Cádiz: "Me ha sentado bien y al hotel, mejor"

¿Cómo pasan los españoles sus vacaciones? Mientras un hombre de barrio rico confiesa a Thais Villas que ha estado en un hotel de 500 euros la noche, una mujer de barrio obrero desvela que va "de prestado" a casa de su tía.

En una de las temporadas pasadas de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para hablar con los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero sobre sus vacaciones de verano. En el vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, un hombre de barrio rico confesó que había estado en Santi Petri, Cádiz, en un hotel de cinco estrellas "de gran lujo" que costaba 500 euros la noche. "Ah, entonces sí que le ha sentado bien", respondió alucinada Thais Villas al vecino de barrio rico, que contestó tajante: "Sí, y al hotel mejor".

Por otro lado, en el barrio obrero la situación era bien diferente. Mientras que un hombre del barrio aseguraba que había estado "una semana en el pueblo", una vecina confesaba a la reportera que había estado "de prestado" en casa de su tía en la costa de Levante: "Me sale muy bien". Y es que la mujer explicaba que no podía pasar de 100 euros en los 15 días que tenía de vacaciones: "Hay que ajustarse".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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