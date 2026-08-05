El último deseo de Lola Herrera: "Cuando me muera, que no me lleven al teatro. Al teatro quiero ir viva"

Lola Herrera se sinceraba con Jordi Évole sobre los momentos más duros de su vida, su forma de afrontar el paso del tiempo y sus últimas voluntades, marcadas por la serenidad, la dignidad y la libertad.

"Me parece que no es habitual que una persona mire a sus abismos de la manera que tú los has mirado y has salido de ellos", decía con admiración Jordi Évole a Lola Herrera en la recta final de esta entrevista de Lo de Évole en la que la actriz había hablado en profundidad del fracaso de su matrimonio, las infidelidades de Daniel Dicenta, la relación con sus padres y su manera de afrontar la muerte.

Su actitud ante estos temas, aseguraba ella, le han valido de mucho en el camino. "Parece que es corto, pero es muy largo si de vez en cuando no haces una parada y pones las cosas que te pasan en orden con el fin de quedarte más ligero de equipaje, como decía el poeta", reflexionaba.

"Yo tengo muy claro que no quiero dar guerra", decía refiriéndose a su vejez y los últimos años de su vida. "Quiero irme cuando no esté bien. Es mi deseo. Ya he dejado dicho que a mí no me enchufen a máquinas ni a nada de eso", advertía. "Tampoco quiero que cuando me muera me lleven al teatro a que vaya la gente allí. Eso lo tengo escrito en mis últimas voluntades", aseguraba para sorpresa de Jordi Évole. "Yo al teatro quiero ir viva. Muerta, que no me lleven, por favor", insistía.

Lola aseguraba que su deseo era que la echaran al mar Mediterráneo, con todos los seres maravillosos que se han quedado soñando con que iban a encontrar algo mejor y se han quedado ahí, pobrecitos", anunciaba.

*Desde laSexta.com estamos recopilando los mejores momentos de la última temporada de Lo de Évole.

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