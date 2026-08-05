Un peregrino carga contra quienes convierten el Camino de Santiago en una fiesta: "Pensaba que estaba en la Feria de Abril"

Víctor Elizalde López documentó durante más de mil kilómetros su experiencia en el Camino de Santiago. A su paso por Sarria, denunció la masificación, criticó algunas actitudes de los peregrinos y mostró que el servicio de Correos llevaba incluso maletas.

Víctor Elizalde López, un peregrino, comenzó a grabar su diario del Camino de Santiago mil kilómetros antes de llegar a Sarria. Precisamente, a su paso por esta ciudad, descubrió que hasta el servicio público de Correos recogía maletas, como puede verse en este vídeo que recogía Equipo de Investigación en este reportaje de 2024.

Elizalde remarcaba la diferencia entre "hacer" y "pasear" por el Camino. En su 39ª jornada aún le quedaban 68 km para llegar a Santiago. El peregrino contaba ante las cámaras del programa de laSexta que se había encontrado con situaciones que no esperaba durante el recorrido.

"Había momentos en los que pensaba que estaba en El Rocío o en la Feria de Abril. "He visto a tanta gente por delante y por detrás cantando y chillando... y no cantando cosas religiosas, sino a Bisbal. Me parece extraño", criticaba.

Elizade se quejaba de que incluso había algunos peregrinos que usaban taxis. "Aquí está el listo que ofrece a los caminantes que van más hechos polvo llevarlos al siguiente pueblo por 100 euros", denunciaba en una de sus publicaciones.

Su mochila pesaba unos 12 kilos e incluía chubasquero, saco de dormir, cremas, geles, cepillos, zapatillas, ropa de cambio... de todo lo necesario.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el Camino en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.