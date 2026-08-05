Pepe Viyuela desvela en su monólogo cuál es "el lugar más salvaje del planeta": "Nuestra propia casa"

El actor sorprendió en El Club de la Comedia al asegurar que no había subido al escenario para hacer reír, sino para "salvar vidas". Su misión: alertar de los peligros que esconden los accidentes domésticos.

Lejos de arrancar con un chiste, Pepe Viyuela comenzó su monólogo en El Club de la Comedia asegurando que aquella noche tenía un objetivo muy distinto: "Salvar vidas".

El actor centró su intervención en los accidentes domésticos y definió el hogar como "el sitio más salvaje y hostil de todo el planeta". "¿Vosotros sabéis que los accidentes domésticos constituyen la cuarta causa de muerte?", preguntaba sorprendido al público.

"La principal causa de los accidentes caseros es que somos gilipollas", afirmaba entre las risas del público. Como ejemplo, ponía una acción tan cotidiana como levantarse de madrugada para ir al baño: primero "por no encender la luz", segundo "por ir descalzo" y tercero "por ser gilipollas por ir sin luz y descalzo".

A partir de ahí, repasaba otras situaciones de riesgo habituales, como cambiar una bombilla subido "a la peor silla que tenemos en casa", meter objetos a secar en el microondas, manipular una batidora mientras está en marcha o golpearse con muebles que "parecen diseñados por un loco con bordes metálicos a la altura de las espinillas".

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