Las fotos de Mariana Nannis como modelo: "Me vieron en la playa y me propusieron salir en una revista"

Mariana Nannis recuerda en este vídeo de Mujeres ricas su época como modelo tras acudir a una sesión de fotos de su hija, Charlotte.

Mariana Nannis acude en el sexto capítulo de Mujeres ricas junto a Charlotte, su hija, a ver las fotografías que han hecho a la joven en una sesión profesional. Además, Mariana Nannis recuerda en este vídeo sus inicios en este mundo: "Fui modelo porque tenia buen palmito". "Me vieron en la playa con mi familia y me propusieron salir en una revista", recuerda la entonces mujer de Claudio Paul Caniggia.

Por otro lado, al ver que algunas de las fotos no le gustan a su hija, la modelo explica al fotógrafo que "a ella le gusta más sexy, más putón verbenero". Por su parte, Chalotte explica que quiere las fotos para hacerse un book, pero también para colgar alguna en su cuarto como poster. "Se las quiere hacer en grande tipo Paris Hilton, mega ego", destaca Mariana Nannis, que pide a su hija que las sustituya por "el poster de Cristiano Ronaldo porque ya no lo aguanta más.

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