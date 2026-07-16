La reacción de 'la Marta' cuando sus amigas le regalan un nuevo 'Manolo': "A partir de ahora, los hombres, a tomar por..."

'La Jessy' y 'la Iratxe' visitaron un sexshop para comprarle a su amiga, 'la Marta', un regalo para su cumpleaños. Ahora ha llegado el momento de entregárselo... y así es cómo lo recibe ella.

Tras haber vivido una experiencia única en una alfombra roja en la que conocieron a Johnny Depp, Angelina Jolie y Brad Pitt, 'la Iratxe' y 'la Paqui' se dirigen al cumpleaños de 'la Marta', no sin antes recoger a 'la Jessy', que llevaba esperándolas una eternidad en la calle, completamente congelada.

Poco tiempo antes, habían ido a comprarle el regalo a su amiga a un sexshop después de que ella les avisara de que su cumpleaños iba a ser mítico, pero ninguna imaginaba hasta qué punto eso iba a ser cierto. Las chicas alucinan cuando 'la Marta' les recoge en una limusina hummer de color rosa.

Ahora llega el momento de que sean ellas quienes la sorprendan. Con ilusión, le entregan su regalo: un consolador al que han bautizado con el nombre de 'Manolo'. 'La Marta' había roto hacía poco el suyo por meterlo en la ducha... y este es el mejor obsequio que podían hacerle, a juzgar por su reacción.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido