'Bárbara Rey' intenta convencer a 'Juan Carlos I' para volver a España: "Desde que se desclasificaron los documentos del 23F todo el mundo está esperándote"

En plena escalada del conflicto en Oriente Medio por la guerra de Irán, 'Bárbara Rey' (Cristina Gallego) llegaba a Abu Dabi para convencer a un reacio 'Juan Carlos I' (Wyoming) para volver a España.

A pesar de que la escalada del conflicto en Oriente Medio por la guerra de Irán había llegado hasta los Emiratos Árabes Unidos, el 'rey Juan Carlos' se negaba a abandonar Abu Dabi y volver a España.

Después de intentarlo todo, la Casa Real recurría a 'Bárbara Rey' para que intentara convencer al 'rey emérito': "Estos cazas van en serio, no están de paseo como los del 12 de octubre", le explicaba la 'vedette' interpretada por Cristina Gallego.

'Bárbara' le contaba que había llegado en jet privado hasta el hotel. "Quizá habría que recortarte un poco la paga del CNI", respondía 'Juan Carlos I'.

Para convencerle, la 'vedette' le contaba que "desde que se desclasificaron los documentos del 23F todo el mundo está esperando tu regreso", aunque su hijo "un poco menos". La reina Sofía, sin embargo, "todavía no se ha dado cuenta de que te has ido", le explicaba.

El 'emérito', sin embargo, se mostraba reacio a volver a España, "ahora que empieza la campaña de la Renta". 'Bárbara', sin embargo, le indicaba que no es necesario tributar en España si vivía allí menos de 183 días al año. "Eso es menos de lo que me paso ahí de regatas, al final me va a empurar", reaccionaba el 'monarca', que le pedía un enchufe para entrar en algún reality.

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