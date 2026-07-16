Cuando Goyo Jiménez interrumpió el monólogo de David Guapo sobre los americanos: "Entre bomberos, no nos pisemos la manguera"

David Guapo habla en este vídeo sobre los americanos cuando, de repente, Goyo Jiménez aparece en el plató de El Club de la Comedia: "Todo el mundo sabe que los americanos son mi tema, no puede ser".

"¿No habéis notado el aire más limpio afuera y el cielo más azul?", inicia su monólogo David Guapo en El Club de la Comedia, donde explica que el motivo es que "han reducido la velocidad de las autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora". "Que digo yo, llámame loco, pero, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el consumo?", se pregunta el humorista, que destaca que ha "visto coches parados en el after con más consumo".

"Esto en EEUU no pasa", afirma David Guapo en el plató del programa, donde aparece por sorpresa Goyo Jiménez para interrumpir su monólogo. "Estaba e casa viendo el programa y digo, ¿de qué estás hablando de americanos tú?", pregunta el humorista a David Guapo, que se escuda argumentando que "era solo una cosa". "Todo el mundo sabe que los americanos son mi tema", recuerda Jiménez a Guapo, al que insiste en que "no puede ser": "Chaval, llevo aquí desde el principio de este programa". "Entre bomberos no nos pisemos la manguera", bromea Goyo en el vídeo.

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