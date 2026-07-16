El marido de 'la Paqui' se va de casa tras la noche de fiesta de las princesas de barrio: "Todo no puede ser niños, casa y estar de mal rollo"

ara Las discusiones entre ellos se están convirtiendo en frecuentes y el mal rollo es innegable. Tras su última bronca, 'la Paqui' se marchó a Madrid con sus amigas para despejarse. Algo que no sentó nada bien a Juan.

Tras haber discutido por el reparto de las tareas de casa con su marido, 'la Paqui' se fue con 'la Iratxe' a vivir una experiencia inolvidable en el cumpleaños de 'la Marta', no sin antes pasar por una alfombra roja y conocer a Brad Pitt, Angelina Jolie y Johnny Depp. Una noche de desenfreno para nuestras Princesas de Barrio.

Pero al día siguiente, cuando la fiesta se acaba, hay que afrontar la realidad. Juan está muy enfadado y está haciendo sus maletas para marcharse. Paqui cree que a lo mejor no fue el momento para irse con sus amigas, pero hace una reflexión digna de enmarcar cuando piensa en su vida.

Y es que no, no todo en la vida puede ser los niños, la casa, el mal rollo y las peleas. Tiene que haber algo más y ella está dispuesta a buscarlo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido