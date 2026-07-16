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Princesas de Barrio

El marido de 'la Paqui' se va de casa tras la noche de fiesta de las princesas de barrio: "Todo no puede ser niños, casa y estar de mal rollo"

ara Las discusiones entre ellos se están convirtiendo en frecuentes y el mal rollo es innegable. Tras su última bronca, 'la Paqui' se marchó a Madrid con sus amigas para despejarse. Algo que no sentó nada bien a Juan.

El marido de 'la Paqui' se va de casa tras la noche de fiesta de las princesas de barrio: "Todo no puede ser niños, casa y estar de mal rollo"

Tras haber discutido por el reparto de las tareas de casa con su marido, 'la Paqui' se fue con 'la Iratxe' a vivir una experiencia inolvidable en el cumpleaños de 'la Marta', no sin antes pasar por una alfombra roja y conocer a Brad Pitt, Angelina Jolie y Johnny Depp. Una noche de desenfreno para nuestras Princesas de Barrio.

Pero al día siguiente, cuando la fiesta se acaba, hay que afrontar la realidad. Juan está muy enfadado y está haciendo sus maletas para marcharse. Paqui cree que a lo mejor no fue el momento para irse con sus amigas, pero hace una reflexión digna de enmarcar cuando piensa en su vida.

Y es que no, no todo en la vida puede ser los niños, la casa, el mal rollo y las peleas. Tiene que haber algo más y ella está dispuesta a buscarlo.

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