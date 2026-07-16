'La Iratxe', a su madre, tras conocer a Brad Pitt: "Le he dicho 'kiss for me' y él me ha mirado como 'no puedo, que está ahí la Angelina'"

Lo mejor de que te pase algo increíble es poder contarlo después. Es por ello que 'la Iratxe' llama a su madre justo después de encontrarse con Brad Pitt. La respuesta de su madre es memorable.

'La Iratxe' y 'la Paqui', nuestras princesas de barrio, están emocionadas. En su salida para olvidarse de sus problemas y de los malos rollos se han encontrado por casualidad con una alfombra roja y han tenido la oportunidad de conocer a Angelina Jolie, Brad Pitt y Johnny Depp, entre otros muchos actores y actrices famosos.

Mientras, 'la Jessy' las está esperando en la puerta del hotel, completamente congelada, para ir juntas a la pedazo de fiesta de cumpleaños que ha preparado 'la Marta'. Aunque en un principio piensan mentir por teléfono a su amiga sobre el motivo de su retraso, finalmente deciden contarle la verdad.

Y es que, lo mejor de que te pase algo increíble es poder contarlo. Quizá por ello 'la Iratxe' no duda en llamar a su madre: "Le he dicho 'al' Brad Pitt 'kiss for me' y él me ha mirado como diciendo 'no puedo, que está ahí la Angelina'".

Su madre no cree ni una palabra de lo que dice su hija.

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