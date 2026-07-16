El monólogo de Alexis Valdés sobre los políticos: "Solo se les debería aplaudir cuando hagan algo provechoso, es decir, nunca"

Alexis Valdés explica en este monólogo de El Club de la Comedia por qué no hay que aplaudir a los políticos: "Así se sentirían ridículos, muchos pensarían en dejar la política , incluso, en ponerse a trabajar".

"Estoy muy feliz de volver a España, es una país con el que tengo una gran deuda, concretamente con el banco una hipoteca de 400.000 euros", destaca Alexis Valdés al empezar su monólogo en El Club de la Comedia, donde da las "gracias por los aplausos": "Los necesitaba porque hace una semana que no me aplauden". Y es que Alexis afirma que los actores son "adictos al aplauso": "El dinero viene despues, si viene, pero la compensación inmediata del aplauso es la verdadera droga, engancha más que la heroína".

"Yo pienso que mucha gente no es feliz en sus casas porque no les aplauden", reflexiona el actor, que destaca que "si cada vez que entras en casa tu pareja te aplaudiera, te pasarías la vida entrando y saliendo". "Yo creo que a la gente se le deberia aplaudir, por lo menos, tres veces al día, desayuno, comida y cena, que con la crisis económica que hay, hacer las tres comidas merece un aplauso", señala Alexis Valdés, que, sin embargo, asegura que a los que no hay que aplaudir es "a los políticos": "Solo se les deberia aplaudir cuando hagan algo verdaderamente provechoso por la sociedad, es decir, nunca".

Y es que afirma que "si no se les aplaude se sentirían ridículos, muchos pensarían en dejar la política e, incluso, muchos pensarían en ponerse a trabajar".

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