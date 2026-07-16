"Esos serían mis tíos peleándose por la herencia": la escena más caótica de Mariana Nannis y sus perros

Lo que parecía una tranquila merienda entre Mariana Nannis y su mejor amigo, Mauricio, termina convirtiéndose en una escena de lo más surrealista cuando el viento y los seis perros de la argentina desatan el caos.

La tarde de té de Mariana Nannis con su mejor amigo, Mauricio, da un giro inesperado cuando el viento comienza a soplar con fuerza y los seis perros de Mariana irrumpen en la escena, dificultando cualquier intento de disfrutar de una merienda tranquila. "Es un picnic del infierno", bromea Mauricio ante el caos que se vive en el jardín. Pese a todo, Mariana no escatima en elogios hacia su amigo. "El mayor defecto de Mauricio...no tiene ninguno", asegura entre risas.

La situación alcanza su punto más cómico cuando varios de los perros comienzan a pelearse y Mariana acaba en el suelo intentando separarlos. "Me hace recordar a la mía. Esos serían mis tíos peleándose por la herencia cuando murió mi abuela", comenta entre carcajadas Mauricio.

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