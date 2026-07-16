El exclusivo piso de lujo de 450 metros cuadrados del barrio de Salamanca que no convence a las hermanas Collado en 'Mujeres Ricas'

Una vivienda de 255 metros cuadrados en Chamberí y otra de 450 en el barrio de Salamanca son las dos opciones que visitan Nuria y Rebeca Collado en su búsqueda de una nueva casa en 'Mujeres Ricas'.

En su búsqueda de una nueva vivienda, Nuria y Rebeca Collado visitan dos exclusivos pisos de lujo en algunos de los barrios más cotizados de Madrid en 'Mujeres Ricas', el programa que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario.

El primero de ellos cuenta con 255 metros cuadrados y responde a buena parte de lo que buscan: una vivienda amplia, con tres dormitorios y dos baños completos. La segunda opción se encuentra en el barrio de Salamanca y eleva aún más el nivel. Con 450 metros cuadrados, dispone de una gran terraza, además de un baño equipado con ducha, sauna y bañera de hidromasaje.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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