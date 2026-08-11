La reacción del marido de 'la Paqui' al descubrir su nombre artístico como cantante: "Para eso que se quede con Francisca Antonia"

'La Paqui' registra su canción en la SGAE y desvela cuál va a ser su nombre artístico. Su marido piensa que es "feísimo".

'La Paqui', princesa de barrio y cantante de orquesta, pretende dejar de cantar 'Sarandonga' de una vez por todas y empezar a interpretar sus temas. Por ello, tras grabar una maqueta y un single, se dirige a las oficinas de la SGAE para registrarlo.

Del brazo de su marido recorre las instalaciones sin tener demasiada idea de qué significa eso de SGAE, pero con una ilusión y una alegría que no le caben en el cuerpo.

Cuando tiene ue rellenar el papeleo para el registro, escribe el nombre artístico que ha elegido y se lo desvela a su marido. "Alexhu", le dice, dejándolo atónito. La razón es simple: es la palabra ue se forma al unir los nombres de sus dos hijos.

Pero a Juan parece no gustarle nada esa idea. "Para eso que se hubiera quedado con Francisca Antonia", dice ante las cámaras del programa de laSexta.

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