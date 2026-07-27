'La Paqui' se anima a grabar una maqueta, harta de cantar en la orquesta: "A ver si salgo ya del 'Sarandonga'"

Nuestra princesa de barrio, que es además cantante de orquesta profesional, se baja de los escenarios para acudir a un estudio de grabación. Pero grabar su maqueta le va a salir más caro de lo que esperaba.

'La Paqui' acude a un estudio de grabación con la esperanza de poder grabar una maqueta con temas propios. Nuestra princesa de barrio está cansada de cantar las canciones de otros en la orquesta en la que trabaja y así se lo hace saber al productor, Fernando. Eso sí, tiene que ser algo que no cueste demasiado dinero. "A ver si salgo ya de cantar el 'Sarandonga'", se queja. Acto seguido, Fernando le pide que cante 'Sarandonga'.

La joven se ve ya en listas de los 40 principales: "Bisbal, Paulina y Paqui". Después se atreve con una versión 'aflamencada' de 'A quién le importa'. "Yo creo que Madonna no empezó donde está. A saber si empezó en su casa", reflexiona. La siguiente canción que interpreta es 'Ni una sola palabra'.

"Yo pienso que a Paqui le vendrían bien unas clases de canto para que aprenda a utilizar el diafragma y que no fuerce tanto la garganta... y también para la afinación", confiesa el productor en su entrevista personal, donde enseña a cámara algunos de los últimos trabajos que ha producido: 'Los minitrónicos', el mago-cantante Javi Marqueríe y el policía Jesús Castillo.

Paqui repasa algunas de las letras de las canciones que ha escrito, que hablan sobre el alcohol. "Bebe, bebe, que las penas se ahogan", recita.

"¿Por cuánto me sale esto? ¿200 eurillos o por ahí?", pregunta con esperanza. La chica se queda de piedra. La maqueta no le va a costar menos de 700 euros.

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