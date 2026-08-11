850 euros para hacer realidad el sueño de una hija: fotos, limusina y un supuesto 'cazatalentos'

Las hermanas Collado quieren que Marta viva un cumpleaños que no olvide y recurren a una experiencia de "modelo por un día", donde la joven se prepara para una jornada de glamour sin saber que todo forma parte de una sorpresa.

En Mujeres Ricas, las hermanas Collado quieren sorprender a Marta con un regalo muy especial y, para conseguirlo, recurren a una empresa que organiza experiencias para hacer realidad los sueños de sus clientes.

Nuria tiene claro qué le puede gustar a su hija: algo relacionado con la moda, el diseño y el glamour. Por eso, cuando el comercial les propone convertirla en "modelo por un día", no duda en contratar la experiencia.

Una sorpresa que estará cuidadosamente preparada. Mientras Nuria y su hermana conocen desde el principio que todo es una puesta en escena, Marta creerá estar viviendo una oportunidad profesional en el mundo de la moda.

Para hacer que la experiencia resulte lo más realista posible, las hermanas conocen a Fernando, un actor que interpreta el papel de cazatalentos y que será el encargado de acompañar a Marta durante la jornada.agos del supuesto cazatalentos.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.