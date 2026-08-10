Nerea Pérez de las Heras, del "karma" a Caitlyn Jenner por apoyar a Trump: "Es una lección para las mujeres de partidos antifeministas"

Nerea Pérez de las Heras habla de Caitlyn Jenner, una de las personalidades trans más conocidas que ha apoyado a Donald Trump, y que al ir a renovar su pasaporte, se ha encontrado con que en el marcador de género aparece una M de 'male' (hombre).

Nerea Pérez de las Heras analizó en un programa pasado de El Intermedio el caso de Caitlyn Jenner, una exatleta olímpica que saltó a la fama por el reality de las Kardashian. En ese momento, Jenner era pareja de Chris Kardashian. Tras ello, en 2015 hizo público su proceso de transición y prácticamente lo televisó en directo. Además, Jenner ha sido una de las personalidades que más ha apoyado a Donald Trump.

Sin embargo, ahora "se acaba de enterar de lo que es el trumpismo". Y es que Nerea Pérez de las Heras explicó que al ir a renovar su pasaporte, Caitlyn Jenner "se ha encontrado con que en el marcador de género aparece una M de 'male' (hombre)". "Ella, que tiene el teléfono personal del presidente, ha intentado usar su influencia para corregir esto, pero nadie le ha hecho ni caso", explicó la colaboradora en el plató, donde Sandra Sabatés destacó que "lo curioso es que le sorprende ya que Trump tiene una guerra abierta contra el colectivo trans".

"Lo que le ha pasado a esta señora no es solo una golosina del karma sino una lección muy valiosa para las mujeres que pertenecen a partidos antifeministas o que pactan con ellos", afirmó tajante Nerea.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido