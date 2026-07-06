'La Paqui' desvela lo que ocurrió en su noche de bodas: "No chingo, me lo llevo en la ambulancia y acabamos en el hospital"

Las cámaras de Princesas de Barrio presenciaban en este primer capítulo la boda de 'La Paqui', una de sus protagonistas y todo lo que pasó antes. De lo que pasó después se encargaba ella de dar buena cuenta en el programa.

Lleva tres meses sin mantener relaciones sexuales con el objetivo de llegar "virgen" al altar y de tener ganas de "darle al manubrio" en su noche de bodas, pero 'la Paqui' se encontró con algo inesperado después de la celebración. Así lo contaba ella misma en el primer programa de Princesas de Barrio: "Nos metimos en la cama y queríamos. De verdad que queríamos".

"El interés de hacer el acto sexual lo teníamos", insistía. Pero cuando su novio le quitó el postizo que llevaba, que según decía ella, "parecía un cipote" -y así lo muestra ante las cámaras- al meterse en la cama y disponerse, citamos textualmente, "a chingar", se quedaron dormidos porque estaban muy cansados. "Al final no hubo casquete", resumía.

Por si fuera poco, por la mañana tuvieron un susto. "Me lo llevé malo en la ambulancia. Decía que le dolía el pecho. A mí me iba a dar un soponcio", aseguraba. "No chingo, me lo llevo en la ambulancia y me paso toda la mañana en el hospital. ¿Para qué cojones me caso?", se preguntaba.

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