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El emocionante reencuentro "de película" de dos hermanos de más de 80 años tras décadas separados

Un apellido y la ayuda de un desconocido fueron suficientes para que sus familias pudieran localizarse y hacer posible este emotivo reencuentro.

El emocionante reencuentro "de película" de dos hermanos de más de 80 años tras décadas separados

Las redes sociales y una inesperada casualidad han hecho posible un reencuentro familiar de película. Dos hermanos, de 87 y 88 años, han podido volver a abrazarse en Grecia después de pasar más de dos décadas separados.

La familia de uno de ellos se desplazó hasta Grecia con la intención de encontrar la casa del otro hermano. Mientras buscaban la vivienda, un hombre se cruzó en su camino y, al escuchar el apellido de la familia, reconoció de quién se trataba. El desconocido no dudó en ayudarles y los guió hasta la vivienda donde se encontraba el hermano. "Es impresionante lo que hacen las redes sociales", comenta Angie Cárdenas al conocer la historia.

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