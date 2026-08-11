La reacción viral de un perro al descubrir que por fin ha sido adoptado: "No ha tardado nada en adaptarse"

El animal sale de la protectora con su nueva familia y, con la correa puesta, no puede ocultar su felicidad. Puedes ver el video viral aquí.

La emoción de un animal al descubrir que por fin tiene un hogar puede ser difícil de contener, y este perro lo demuestra en un vídeo que ha emocionado a los colaboradores de Aruser@s. Alfonso Arús muestra el viral de una protectora de animales en el que un perro acaba de ser adoptado.

Cuando llega el momento de salir por la puerta junto a su nueva familia, el animal parece entender perfectamente que algo ha cambiado.

Con la correa puesta y acompañado por sus nuevos dueños, el perro se muestra eufórico y completamente feliz. "No ha tardado ni cinco segundos en adaptarse y estar feliz", comenta Angie Cárdenas al ver las imágenes.