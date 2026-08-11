Así es la experiencia de 850 euros que Nuria Collado prepara para su hija: "Modelo por un día"

Las hermanas Collado quieren sorprender a Marta, la hija de Nuria, con un regalo muy especial. Para ello, contratan una experiencia de "modelo por un día" que incluye sesión de fotos, maquillaje, peluquería, limusina y hasta un supuesto cazatalentos.

En este capítulo de Mujeres Ricas, que laSexta vuelve a recuperar para celebrar sus 20 años, las hermanas Collado buscan un regalo diferente para Marta, la hija de Nuria. Para conseguirlo, acuden a una empresa especializada en experiencias y contratan una actividad que promete convertir a la joven en "modelo por un día".

La experiencia está pensada para que las hermanas puedan disfrutar juntas del regalo. Mientras Nuria y su hermana saben que todo forma parte de una puesta en escena, Marta cree en todo momento que la oportunidad es real. "Para Marta puede que sea el mejor regalo de cumpleaños", comenta Nuria ilusionada.

El empresario les presenta entonces a Fernando, el actor que se encargará de interpretar el papel de "cazatalentos" y acompañarlas durante la experiencia. El recorrido incluye una visita a un estudio de fotografía y todo un equipo preparado para hacer sentir a Marta como una auténtica modelo.

La sorpresa cuenta con fotografías profesionales, maquilladora, peluquera, limusina y un cazatalentos dispuesto a colmar a la joven de halagos y hacerle creer que realmente ha llamado la atención en el mundo de la moda. Todo por 850 euros.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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