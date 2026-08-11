El monólogo de Mariola Fuentes sobre que "la moda nos iguala a todos": "Mira Ana Obregón, da igual la edad solo la poca vergüenza que te quede"

Mariola Fuentes reflexiona en su monólogo de El Club de la Comedia sobre que "la moda ha terminado con las diferencias sociales": "Gracias a la moda todas esas diferencias se han acabado, ahora vamos todos hechos unos pordioseros!".

"Hay quien dice que las personas más importantes para una sociedad son los maestros, otros dicen que los médicos, pero yo creo que son los diseñadores de moda, pero no es que yo lo piense... es que lo sé", destaca Mariola Fuentes en su monólogo en El Club de la Comedia, donde destaca que "los diseñadores de moda hacen una labor importantísima para elevar nuestra autoestima": "Nuestros cuerpos son una mierda y gracias a que los diseñadores hacen una ropa horrorosa podemos decir con total tranquilidad que la culpa es de la ropa y quedarnos tan panchas".

"Por ejemplo, Lady Gaga aparece en los Grammy con un vestido de filetes empanados y no dices 'qué culo mas gordo', sino 'qué mamarracha la han vestido'", afirma la actriz, que destaca que "la moda nos iguala a todos": "Gracias a la moda una persona de 60 años puede aparentar 20, y ahí está Ana Obregón para demostrarlo". "Y es que para ir a la moda da igual la edad que tengas, solo la poca vergüenza que te quede". Además, "la moda tambien ha terminado con las diferencias sociales" ya que "hace siglos los ricos se vestían con seda y plumas, iban hecho un cuadro, y a lo pobres se les notaba que era pobres porque llevaban pantalones rotos, sandalias y una camisa arrugada, como ahora va Beckham". "¡Si es que gracias a la moda todas esas diferencias se han acabado, ahora vamos todos hechos unos pordioseros!", destaca.

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