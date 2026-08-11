'La Paqui' va a la SGAE a registrar su primera canción: "Significa 'Sosiasión'... general... autores..."

Tras grabar su primer 'single', 'la Paqui' va a la SGAE a registrarlo acompañada de su marido, 'el Juan', y con mucha ilusión... aunque no tenga ni idea de qué significan las siglas.

Tras grabar su primer single con Fernando, el productor, 'la Paqui' se dirige a las oficinas de la SGAE en Madrid para registrarlo acompañada de su marido, 'el Juan'.

Con ilusión y sintiéndose lo que es, una auténtica artista, la princesa de barrio se queda maravillada por el majestuoso edificio.

También está nerviosa por hacer el papeleo, pero por suerte, el profesional que la atiende le hace el camino lo más fácil posible... aunque no tenga mucha idea de lo que significan las siglas de SGAE.

Cuando rellena el formulario, desvela el nombre artístico que ha elegido para dar alas a su carrera musical... aunque a su marido no le gusta demasiado.

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