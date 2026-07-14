El encargado del Café Central, tras cerrar por la gentrificación: "No había problema en pagar más, pero no quisieron saber nada de nosotros"

En esta entrevista que recupera El Intermedio, Andrea Ropero entrevistaba a Juantxu Bohigues, encargado del Café Central, uno de los locales de jazz más míticos de Europa que tuvo que cerrar por la especulación inmobiliaria en Madrid.

Andrea Ropero abordaba la cuestión de la gentrificación en los barrios de las ciudades y cómo estaba provocando que los comercios de toda la vida se vean obligados a cerrar.

Lo hacía a través del llamativo caso del Café Central, uno de los locales de jazz más míticos de Madrid que lleva ofreciendo conciertos en directo desde 1982. Ahora se veía obligado a bajar la persiana a pesar de que su encargado, Juantxu Bohigues, explicaba que el negocio seguía funcionando.

Bohigues señalaba que tenían un contrato de cinco años por el local y tenían voluntad de renovar. Sin embargo, apuntaba que la otra parte, los dueños, "no quisieron saber nada de nosotros". "Si había que ofrecer una parte superior al alquiler que pagábamos no había ningún problema, pero no hubo ningún tipo de contacto", añadía.

El local ha albergado 14.000 conciertos, recibido a un millón y medio de personas y por el que han pasado los más grandes del jazz de la escena nacional e internacional. Además, según Bohigues, el público estaba experimentando un relevo generacional, empujado por el buen momento de la música en vivo y la posibilidad de tener un contacto directo con los músicos.

Sin embargo, denunciaba un desinterés por parte de las administraciones. "Se puede cerrar el Café Central, se puede cerrar el Café Gijón, se pueden cerrar Los Tipos Infames y a nadie le importa", afirmaba Bohigues, que se preguntaba: "Si estás haciendo las cosas bien y la gente responde, ¿por qué se lo vas a quitar?".

El responsable del Café Central desvelaba que este local con décadas de historia dejaría su lugar a una tienda de comida rápida. Los vecinos habían protagonizado movilizaciones, e incluso medios extranjeros como 'Le Monde' habían usado este caso como paradigma de la especulación inmobiliaria en Madrid.

A pesar de todo, el Café Central no desaparece. Bohigues explicaba que estaban buscando una nueva ubicación, porque "al final los sitios son las personas y las personas vamos a continuar. Este ambiente que nos van a quitar lo vamos a llevar a otro lado".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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