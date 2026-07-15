Dani Mateo no da crédito con el pulpo a la gallega que sirven en el Parlamento Europeo: "Por menos de eso los británicos hicieron el brexit"

En este momento que ahora recupera El Intermedio, Dani Mateo se hacía eco de la denuncia del europarlamentario del PP, Adrián Vázquez, al encontrarse con una extraña versión del pulpo a la gallega en el comedor de la Eurocámara.

"Españoles, la Unión Europea nos ha hecho una ofensa inolvidable", afirmaba Dani Mateo, que se hacía eco de la denuncia del eurodiputado del PP, Adrián Vázquez, que se encontró con una peculiar versión de un pulpo a la gallega en el comedor del Parlamento Europeo.

"¿Esto es el comedor del Parlamento Europeo o el de laSexta?", se preguntaba el colaborador de El Intermedio al ver en el plato unas rodajas más parecidas a los calamares (o, según él, "bridas de plástico") con patata, brócoli y pimentón: "Por mucho menos de esto los británicos hicieron el brexit", sentenciaba.

El europarlamentario mandó una carta de queja al catering de la Eurocámara, en la que comparaba ese plato con un pulpo a la gallega con "una gaita y una vuvuzela".

Dani Mateo iba un paso más allá y contactaba con el presidente de la 'Asociación de Pulpos Afectados por el Parlamento Europeo', que reaccionaba contundentemente escupiendo tinta a la cámara. Dani, por su parte, admite que es posible que nos lo mereciéramos un poco: "Probablemente es una venganza por todos los años que llevamos diciendo a los guiris que eso que se comen en los chiringuitos es paella".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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