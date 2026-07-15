"Si la mujer gasta mucho, al marido se le queda cara de culo": la confesión de Mariana Nannis durante una merienda con su mejor amigo

Mariana Nannis recibe en su casa a su mejor amigo, Mauricio, para tomar el té, aunque acaba sirviéndole una Coca-Cola porque ella no soporta esa bebida. Entre risas, confidencias y rodeados de sus perros, la argentina deja varias confesiones de lo más llamativas.

Mariana Nannis protagoniza un divertido momento en 'Mujeres Ricas' durante una merienda con Mauricio, su mejor amigo y persona de máxima confianza. Aunque el plan era tomar el té, Mariana sorprende a su invitado sirviéndole una Coca-Cola bien fría, ya que reconoce que a ella no le gusta el té. Durante el encuentro, la argentina explica cómo nació su amistad: "Lo conocí en la calle. Pasó y me dijo: '¡Qué glamour, eres Mariana Nannis!'", recuerda entre risas. Desde entonces, asegura que Mauricio es su "confesor, psicólogo y cura".

La conversación transcurre entre anécdotas y reflexiones, mientras los seis perros de Mariana no dejan de rondar la mesa. Ambos hablan de todo un poco, desde problemas de salud hasta Marbella, una ciudad que ella define como "negativa y capitalista" y que, según dice, "te atrapa". "Si la mujer gasta mucho, al marido se le queda cara de culo, así que no le tienes que decir nada. El mío no se da cuenta; como compro tantas cosas, no sabe ni en qué año las compré ni en qué momento ni nada", comentaba la argentina.

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