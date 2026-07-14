La sorprendente reacción de un hombre tras encontrarse cara a cara con Boris Izaguirre: "Te he hecho muchas fotos en mi vida"

En 'Díselo a la cara', Isma Juárez escondía a Boris Izaguirre en una furgoneta para que escuchara las opiniones a favor y en contra de los españoles, para después ver sus reacciones cuando el escritor aparecía ante ellos.

En una edición de 'Díselo a la cara', Isma Juárez enfrentaba a Boris Izaguirre a la opinión de los ciudadanos españoles. El escritor recordaba algunos antecedentes de encuentros con las gente, desde una señora que le dijo "me repeles", hasta otra que, en plena semana del Orgullo LGTBI le dijo: "A mi qué coño me importa".

Desde una furgoneta cercana, Boris escuchaba lo que opinaba una mujer. "No es que me entusiasme", afirmaba la señora, que sin embargo admitía que le gusta cómo viste, momento que aprovechaba Boris para salir a decirle que a él le gustaba su plumas.

La opinión de Carmen cambiaba repentinamente, hasta el punto de que ahora le parecía "muy simpático". "Te has rajado, Carmen", le comentaba Isma.

Otro hombre simpatizaba con su apariencia física, sus ideas políticas y su espontaneidad. Sin embargo, afirmaba que tras décadas siendo fotógrafo de prensa no era mitómano. De hecho, al encontrarse con el escritor le aseguraba: "Te he hecho muchas fotos en mi vida".

Una chica se confesaba fan de Boris Izaguirre desde su etapa en 'Crónicas Marcianas': "Me encanta su flow, su rollo. Boris, I love you", se declaraba esta mujer que, sin embargo, reconocía no haberse leído sus libros. "Prefiero literatura más romántica, hechos reales, histórica", explicaba la chica, ante lo que Boris le respondía que "eso es precisamente lo que escribo yo".

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