La teoría de 'la Paqui' sobre la recuperación de la virginidad: "Recomiendo estar un tiempo sin darle, la cosa se cierra"

La boda de 'la Paqui' en Princesas de Barrio dejó momentos para el recuerdo, pero también una peculiar reflexión sobre la virginidad que sorprendió a todos los espectadores.

Las bodas suelen dejar anécdotas difíciles de olvidar, aunque pocas tan llamativas como las que protagonizó 'la Paqui' en Princesas de Barrio. Más allá de la celebración, la recién casada captó la atención por una teoría muy personal sobre los efectos de pasar un tiempo sin mantener relaciones sexuales.

"Yo recomiendo estar un tiempo sin darle. La cosa se te cierra, porque eso va mermando. Se queda cerrado", explicaba ante las cámaras, con gestos y todo, convencida de que la abstinencia tenía consecuencias físicas. Incluso llevaba su razonamiento un paso más allá al bromear con lo que ocurrió después: "Poco más y me tengo que untar vaselina".

La celebración, por supuesto, también dejó momentos mucho más festivos. A su llegada al banquete, los invitados recibieron a los novios entre aplausos y la fiesta comenzó rápidamente. 'La Paqui', que presumía de actitud asegurando que una novia no tiene por qué ser "toda discretita", reconocía que "el momento liga fue la caña".

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