VÍDEO | Francisco Cacho explica los pasos a seguir si nos tenemos que confinar por un incendio o evacuar

Francisco Cacho explica qué hacer ante un incendio como el de Los Gallardos, tanto si las autoridades nos piden que nos confinemos en casa, como si nos indican que es necesario evacuar.

Después de ver las tremendas imágenes que ha dejado el incendio de Los Gallardos, mucha gente se pregunta cómo actuar en situaciones tan extremas como las del fuego de Almería.

Francisco Cacho explica las cuestiones a tener en cuenta si nos piden que nos confinemos. En ese caso, señala el meteorólogo de laSexta, hay que cerrar puertas y ventanas y colocar toallas húmedas en el suelo para evitar que entren gases y humos.

También hay que bajar las persianas y subir los toldos, ya que, explica, "un toldo abierto es muy inflamable". Además, hay que llenar la bañera y los fregaderos de agua, separar los muebles de la fachada y las ventanas y trasladarse a la habitación más alejada del fuego.

Si finalmente llegara el fuego y no hubiera forma de salir, Cacho explica que habría que tumbarse en el suelo y, a ser posible, cubrirnos con tierra.

¿Y si tenemos que evacuar la zona?

En el caso de que nos pidan evacuar la zona, Cacho indica que "hay que actuar rápido e irnos cuanto antes". Si vamos en coche, no hay que cruzar zonas con humo porque podría haber obstáculos en la vía que no se vean. Además, el humo puede llegar a parar el motor del coche.

En el vehículo, también tenemos que cerrar las ventanillas, apagar el aire acondicionado para que no entre humo y encender los focos. Si no es posible avanzar, hay que buscar una zona lo más despejada posible de vegetación y nunca bloquear el camino con el coche.

Por último, señala que no hay que fiarse del aspecto de un incendio, "porque puede cambiar su comportamiento en cuestión de minutos". Si finalmente el fuego nos alcanza la ropa no hay que correr, sino tirarse al suelo y rodar.

No, los hidroaviones no succionan bañistas

Hay otras actitudes que hay que tener en cuenta para evitar incendios accidentalmente, como acercar el tubo de escape a zonas con hierba muy seca, ya que una chispa puede hacer que arda.

Por otro lado, también está la cuestión de los hidroaviones que cogen agua cerca de las playas para los incendios. En este sentido, Cacho explica que eso de que los aviones pueden tragarse a un bañista es un bulo, ya que cuentan con una rejilla para que no entren objetos.

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