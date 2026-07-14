El momentazo de 'la Paqui' y Natalia de OT cantando juntas 'Vas a volverme loca' en Princesas de Barrio: "Búscame un enchufe"

Lo que debía ser un simple trayecto hasta una fiesta acaba convirtiéndose en un inesperado momentazo para 'la Iratxe' y 'la Paqui', que aprovechan una alfombra roja para codearse con famosos y dejar momentos inolvidables.

La noche no empieza precisamente de la mejor manera para 'la Paqui'. Después de discutir con su marido, 'la Iratxe' decide llevársela con ella al cumpleaños de 'la Marta' para animarla. Sin embargo, antes de llegar a la celebración, las dos viven una aventura que termina convirtiéndose en uno de los episodios más divertidos de Princesas de Barrio.

Las amigas se desorientan en el metro de Madrid y pasan un buen rato recorriendo pasillos entre músicos callejeros y viajeros sin tener muy claro hacia dónde ir. Cuando por fin consiguen salir a la superficie, el destino les tiene preparada una sorpresa: una alfombra roja repleta de caras conocidas.

Mientras 'la Jessy' las espera a las puertas del hotel, congelada y preguntándose dónde se han metido, 'la Iratxe' y 'la Paqui' deciden aprovechar la oportunidad. Total, no todos los días se presenta la ocasión de mezclarse con los famosos.

Una de las primeras en cruzarse con ellas es Tania Llasera. Sin pensárselo dos veces, 'la Iratxe' le lanza una petición muy particular: "Llévame a mí al Sálvame a desnudarme un poco allí o algo, a dar la nota con el Rafa Mora". Poco después aparece Jaime Cantizano, al que reciben con la misma naturalidad. "Está 'to' molón. Lo que pasa es que yo sé de buena tinta...", comenta ella, dejando la frase en el aire.

'La Paqui', por su parte, tampoco pierde la ocasión de saludar a Miguel Ángel Muñoz con dos besos, como si fueran viejos conocidos, aunque no se sepa ni su nombre. El actor sigue el juego y responde con mucho humor: "Me llamo Javier Cámara", provocando uno de los grandes momentazos de la noche.

La siguiente parada es junto a Natalia, de OT. Sin ningún reparo, 'la Paqui' se anima a cantar con ella 'Vas a volverme loca' y, al terminar, le hace una inesperada petición: "Búscame un enchufe". La cantante no tarda en contestar con sinceridad: "Está la cosa chunga".

La alfombra roja sigue dejando encuentros de lo más peculiares. Al ver pasar a Helen Lindes, 'la Paqui' no puede evitar fijarse en su forma de caminar. "Y se le menea el culo como a todas", comenta con toda la seriedad. Unos metros más allá también encuentra tiempo para preguntarle a Raquel Sánchez Silva si se ha echado mascarilla en el pelo, mientras 'la Iratxe' dedica un peculiar cumplido a Carmen Lomana: "Glamur como el tuyo no queda ya".

Después de desfilar entre cámaras, saludos y ocurrencias, las dos princesas siguen convencidas de que la noche aún puede dar más de sí. De hecho, permanecen atentas por si en cualquier momento aparecen Angelina Jolie, Johnny Depp o Brad Pitt para completar esta alfombra roja de ensueño.

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