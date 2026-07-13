Los sueños de 'la Iratxe' con Coto Matamoros: "¿A lo mejor es porque estoy falta de cariño?"

'La Iratxe', nuestra princesa de barrio, está harta de cómo se comporta 'el Fran' y, por mucho que lo quiera, está enfadada. Quizá por eso ha empezado a soñar con Coto Matamoros.

Iratxe se ha levantado supertemprano y se ha hecho su "tanque de café". La culpa del madrugón la tiene su novio, a quien no duda en calificar de "subnormal". Un arranque prometedor para este tercer capítulo de Princesas de Barrio.

Cuando Fran se ha ido a trabajar, la ha despertado para preguntarle dónde está su palestina. "Es muy poco solidario. Se ve que le jode, que le escuece que los demás nos quedemos en la cama", se queja ella.

Por si fuera poco, le ha pedido 200 euros para irse de cena. "Y luego yo me quiero comprar una chaqueta y me tengo que esperar al puto mes que viene a que cobremos", refunfuña Iratxe.

Lo peor es que cuando acaba el día y ella le dice que está muy cansada él le suele responder que cansada de qué. Ayer Iratxe se rebeló. "Ni fregué los platos de la comida ni le planché la ropa", asegura.

Después, al irse a dormir, volvió a soñar con Coto Matamoros. "No lo entiendo. Si me gustara... A lo mejor es porque estoy falta de cariño y me lo da Coto Matamoros en sueños. Pero, ¿por qué Coto? ¿Por qué no 'el duque'?", reflexiona.

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