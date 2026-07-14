Juanma Romero, sobre la condena de David Sánchez: "Es un escenario más favorable de lo que se podía prever por lo que pedían las acusaciones"

El periodista Juanma Romero reacciona en directo a la sentencia sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. En el vídeo, los detalles.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación por la Audiencia Provincial de Badajoz, misma pena que le han impuesto a Miguel Ángel Gallardo, antiguo secretario del PSOE en Extremadura, por dos delitos de prevaricación. Los otros nueve acusados han sido condenados también a nueve años de inhabilitación por prevaricación

El hermano del presidente ha sido condenado por tanto por un delito de prevaricación pero ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, esto es, no queda demostrado que nadie ejerciera su influencia para que David Sánchez obtuviera la plaza.

"Es un escenario más favorable del que se podía prever, por las penas tan altas que pedían las acusaciones", reacciona en pleno directo el periodista de El independiente, Juanma Romero, pero "no deja de ser una condena severa por inhabilitación", matiza.

Por ello mismo, según Romero, "no creo que esto vaya a satisfacer al Gobierno ni al PSOE. Y entiendo que se va a recurrir y que esto es solo el principio del camino".

Por último, señala y concluye que "en todo caso, una condena por la vía penal, cuando este tipo de circunstancias se suelen juzgar por la vía contencioso administrativa, no deja de ser bastante chocante".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido