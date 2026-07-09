Marta se adentra en el mundo del pole dance "para ampliar sus oportunidades laborales"

'Princesas de Barrio' recupera el momento en el que Marta se apunta a una escuela de pole dance con la intención de ampliar sus opciones laborales. Una experiencia tan exigente como reveladora que también le permite conocer el testimonio de otras bailarinas.

En este programa de 2011 de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a Marta a una escuela de pole dance. Allí, la joven da sus primeros pasos en esta disciplina y comprueba la destreza y el esfuerzo físico que requiere bailar en la barra.

Al terminar la clase, Marta muestra las marcas que le ha dejado el entrenamiento. "Tengo las piernas amoratadas, tengo el chichi yo como para farolillos", comenta entre risas al enseñar las rozaduras provocadas por los ejercicios.

La protagonista explica que su objetivo es seguir formándose para acceder a nuevas oportunidades laborales. "Hoy en día la mayoría sabe bailar pole dance. Estoy intentando seguir las clases para que me cojan en otro tipo de trabajos", asegura ante las cámaras de laSexta.

Durante la sesión también conversa con una de sus compañeras, que comparte su experiencia profesional. "Antes bailaba y ahora soy estríper", explica. A continuación, reconoce que el cambio respondió principalmente a motivos económicos: "Antes, cuando bailaba, había mucha competencia y muchas envidias. Ser estríper no tiene nada que ver. Sobre todo hago despedidas. Sinceramente, gustarme no me gusta; a nadie le gusta ponerse desnuda delante de la gente, pero económicamente se nota mucho la diferencia", confiesa.

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