Pilar Gómez reacciona al nuevo informe de la UCO que cuantifica pagos a Leire Díez: "El PSOE va a intentar poner todo el foco en Santos Cerdán"

Un nuevo informe de la UCO detalla los pagos que presuntamente recibió Leire Díez a través de distintas sociedades. Pilar Gómez cree que centrar toda la responsabilidad en Santos Cerdán puede ser una estrategia útil en lo político, pero "complicada" en el ámbito judicial.

En Al Rojo Vivo se ha analizado el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Leire. El documento cuantifica los pagos que, presuntamente, recibió Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE: 16.000 euros en cuatro transferencias realizadas a través de una consultora vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y otros 27.225 euros canalizados mediante dos sociedades de Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García.

El informe refuerza, según la investigación, la existencia de una vinculación económica entre el PSOE y Leire Díez, al detallar el origen y el importe de esos pagos.

Sobre estas nuevas revelaciones, la periodista de 'El Confidencial' Pilar Gómez ha considerado que la estrategia de centrar toda la responsabilidad en el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, puede tener recorrido político, pero difícilmente judicial.

"Entiendo que se mantenga la confianza, pero me parece muy aventurado asegurar que todas esas facturas eran correctas. Está claro que se va a intentar poner todo el foco sobre Santos Cerdán y sostener que era él quien hacía todo esto", ha señalado.

Gómez ha recordado que, tanto en el ámbito privado como en el público, existen mecanismos de control sobre los pagos realizados.

"En las empresas existe el principio del compliance: si te piden tramitar una factura y tienes dudas, puedes preguntarte en calidad de qué se está pagando a esa persona. Por eso creo que la estrategia de dejarlo todo en manos de Santos Cerdán puede servir políticamente, pero judicialmente lo veo mucho más complicado", ha concluido.

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