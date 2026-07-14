Juanma Romero analiza el caso Leire: "El juez está siendo muy prudente en esta investigación, no como en la del juez Peinado"

La UCO confirma que el PSOE pagó 43.225 euros a Leire Díez a través de dos intermediarios. El periodista Juanma Romero lo analiza en Al Rojo Vivo.

Un nuevo informe de la UCO sobre el caso de las llamadas 'cloacas del PSOE' confirma que el partido pagó 43.225 euros a Leire Díez a través de dos intermediarios. Según un informe al que ha tenido acceso laSexta, las nóminas de la consultora de Gaspar Zarrías ocultaban "pagos del PSOE".

Para el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', "la gran duda ahora mismo es hasta qué punto este caso puede seguir escalando o no, es decir, hasta qué punto Leire Díez actuaba porque así se lo mandaba Santos Cerdán y ahí se quedaba la cadena de mando o bien si podía ascender".

La posibilidad de que el PSOE salga imputado, señala Romero, "está ahí, pero todavía se tiene que fundamentar mucho más, se tiene que avanzar más en la investigación para saber si esto es una cuestión de un triángulo que formaban Santos Cerdán con Leire Díez y esa red de colaboradores o bien había más gente implicada en el partido y eso es lo que tiene que ir dirimiendo el juez".

Por ende, llegados a este punto, aclara el periodista, "conviene que la investigación siga avanzando, pero a paso firme, es decir, que no se den pasos en falso en el sentido de que puedan ser gravosos para la reputación también del partido, si realmente no hay nada".

No obstante, asegura Romero que el juez está siendo "muy prudente" en toda esta investigación: "Es un ejemplo claramente contrario al del juez Juan Carlos Peinado y así además también lo reconocen en el PSOE, que no tienen nada que ver este caso con otros que hemos visto, como singularmente es el caso de la mujer del presidente del Gobierno".

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